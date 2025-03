Belém encerra primeira etapa do Campeonato Paraense de Beach Tennis com recorde de participantes

A primeira etapa do Campeonato Paraense de Beach Tennis foi encerrada no domingo, (16), após cinco dias de competição, que ocorreu desde quarta-feira (12). O evento reuniu um número recorde de participantes, com cerca de 600 competidores, que disputaram em 16 categorias.

Os jogos aconteceram nas arenas Arena Plaza e BT Point, ambos localizados no bairro da Cidade Velha, em Belém. A premiação total para os vencedores foi de R$ 12 mil.

VEJA MAIS

O evento, disputado na capital paraense, foi a primeira das sete etapas que serão disputadas no Campeonato Paraense de 2025. Ao final de todas as fases, os dois melhores competidores de cada categoria serão selecionados para disputar a Copa das Federações, que será realizada em Fortaleza, no mês de outubro, com a presença de 27 federações de beach tennis de todo o Brasil.

As campeãs da categoria C, Anelise Caldas e Loreane Corrêa, destacaram o nível técnico da competição. As competidoras também elogiaram a organização e a estrutura que a Federação Paraense preparou para os atletas durante os cinco dias de evento.

“Além de muito organizada, essa primeira etapa trouxe um nível alto de adversários. Enfrentamos, na final, uma dupla que veio do município de Peixe-Boi e deu muito trabalho”, disse Anelise.

Anelise Caldas e Loreane Corrêa foram campeãs na categoria C e exaltaram o nível técnico da competição (Imagem/Divulgação - Federação Paraense de Beach Tennis)

Dez municípios paraenses participaram dessa primeira etapa da competição. A segunda etapa do Campeonato Paraense de Beach Tennis está marcada para iniciar no dia 30 de abril, ainda sem local definido.

“Até o final deste mês iremos definir o local, que pode ser no interior do estado. Existem algumas Prefeituras interessadas, em mais uma prova de que o beach tennis veio para ficar”, destacou o presidente da Federação Paraense de Beach Tennis, Celestino Rocha.