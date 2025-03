Belém recebe primeira etapa do Campeonato Paraense de beach tennis; confira os detalhes

Belém será palco da primeira etapa do Campeonato Paraense de Beach Tennis, que ocorrerá entre os dias 12 e 16 de março, nas arenas Arena Plaza e BT Point, situadas na avenida Bernardo Sayão e rua Avertano Rocha, no bairro da Cidade Velha. O evento terá entrada gratuita e reunirá cerca de 600 competidores de 10 municípios, atuando em 16 categorias. Os atletas concorrerão à premiação total será de R$ 12 mil.

A Federação Paraense de Tênis e Beach Tennis, liderada por Celestino Rocha, tem alta expectativa para a primeira etapa do campeonato em Belém. Celestino destacou o rápido crescimento do esporte no Brasil e incentivou a participação de jovens torcedores e competidores neste evento marcante.

VEJA MAIS

"Eventos como esse incentivam a prática do beach tennis e mostram o crescimento da modalidade no Pará. Queremos cada vez mais atletas participando e elevando o nível da competição. Fomentar a prática esportiva entre os nossos jovens atletas é de extrema importância", afirmou Celestino Rocha, presidente da Federação Paraense de Tênis e Beach Tennis.

A 1ª Etapa do Campeonato Paraense de Beach Tennis na capital paraense promete ser um marco na história do esporte na região. A modalidade, que vem crescendo rapidamente no Brasil, é uma excelente forma de socialização e promove saúde e bem-estar para todas as idades.

Segundo a organização, jogadores de várias partes do estado estão se inscrevendo e se preparando para competir. Além das competições, atividades paralelas como clínicas de beach tennis e workshops estão programadas para envolver ainda mais a comunidade.

Categorias

O campeonato oferece categorias para diferentes idades e níveis de habilidade, tornando-se um evento inclusivo e acolhedor. O evento é organizado em quatro categorias principais: Principais, B, C e Veteranas, abrangendo disputas masculinas, femininas e mistas. As premiações para cada categoria são as seguintes:

Categorias Principais:

Masculino: campeões R$ 1.200, vice-campeões R$ 240

Feminino: campeões R$ 1.200, vice-campeões R$ 240

Mista: campeões R$ 700, vice-campeões R$ 240

Categorias B:

Masculino: campeões R$ 1.000, vice-campeões R$ 240

Feminino: campeões R$ 1.000, vice-campeões R$ 240

Mista: campeões R$ 580, vice-campeões R$ 240

Categorias C:

Masculino: campeões R$ 500, vice-campeões R$ 240

Feminino: campeões R$ 500, vice-campeões R$ 240

Mista: campeões R$ 400, vice-Campeões R$ 240

Categorias Veteranas:

+40 Masculino: campeões R$ 550, vice-campeões R$ 240

+40 Feminino: campeões R$ 550, vice-campeões R$ 240

+50 Masculino: campeões R$ 550, vice-campeões R$ 240

+50 Feminino: campeões R$ 550, vice-campeões R$ 240