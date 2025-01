Veja a linha do tempo do caso de jogadora de beach tennis suspeita de dopar adversárias

A Polícia Civil do Pará (PCPA) confirmou, nesta quarta-feira, 29, que a mulher suspeita de dopar adversárias durante partidas de beach tennis em Belém se apresentou em delegacia, mas permaneceu em silêncio durante o depoimento. A data do depoimento não foi confirmada, mas o caso já vem se desdobrando desde o início de dezembro de 2024.

Relembre os principais pontos do caso a partir da linha do tempo:

07/12/2024 - O flagrante

A suspeita teria sido filmada colocando uma substância, até então desconhecida, no copo da jovem que iria jogar contra ela, em uma arena de beach tennis na avenida Júlio César, no bairro do Umarizal.

09/12/2024 - Primeiros depoimentos

O caso é apurado pela Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), no bairro do Umarizal, onde 10 pessoas foram ouvidas - seis na condição de vítima e quatro como testemunhas.

09/12/2024 - Material apreendido

O delegado Yuri Vilanova, responsável pelo caso, informa que o material suspeito apreendido (garrafas com água supostamente contaminada) foi encaminhado para análise no Centro de Perícias.

13/12/2024 - 'Rivalidade extrapolada'

O delegado Yuri Vilanova informa que aumentou para oito tanto o número de vítimas, quanto o número de testemunhas que já foram formalmente ouvidas. Ele também define, pela primeira vez, a suposta motivação do crime como 'rivalidade extrapolada'.

17/12/2024 - Intimação

A suspeita de ter drogado atletas adversárias é intimada pela Polícia Civil a prestar depoimento, mas não comparece à delegacia, alegando problemas de saúde.

18/12/2024 - Cumprimento de mandado

A Polícia Civil cumpre um mandado de busca e apreensão, por volta das 6h, na casa da suspeita. Foram apreendidos um celular e um medicamento.

24/12/2024 - Confirmado uso de medicamento em água de adversárias

Investigação confirma uso de Zolpidem, um remédio tarja preta com efeitos sedativos, em garrafas apreendidas. O delegado Yuri Vilanova informa que a polícia representou pela prisão preventiva da suspeita, mas o pedido não foi acatado pela Justiça, que determinou medidas cautelares, proibindo a suspeita de deixar o estado, jogar novas partidas de beach tennis e manter contato com vítimas e testemunhas. A essa altura, o número de vítimas já chegava a 10.

29/01/2025 - Suspeita se apresenta, mas não fala

A Polícia Civil informa que a suspeita já se apresentou em delegacia, onde permaneceu em silêncio durante o depoimento, mas a data da apresentação não foi informada pela autoridade.