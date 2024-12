Caso beach tennis: PC cumpre mandado de busca e apreensão na casa de suspeita de dopar adversárias

A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão, por volta das 6h desta quarta-feira (18), na casa da suspeita de dopar as adversárias para vencer partidas de beach tennis em arenas de Belém. A ação fez parte da operação Antídoto, que investiga os crimes de lesão corporal cometidos pela mulher investigada. Durante a busca, na residência dela, na capital paraense, foram apreendidos um celular e um medicamento, que serão analisados pelas autoridades.

A operação foi realizada por policiais da Delegacia do Consumidor (Decon/Dioe). Em entrevista ao Grupo Liberal, ainda na semana passada, o delegado Yuri Vilanova, titular da Delegacia do Consumidor, responsável pelo caso, afirmou que a suspeita deverá ser ouvida ainda nesta semana. O caso iniciou no dia 7 de dezembro, após uma denúncia de que uma atleta havia flagrado a suspeita colocando uma substância não identificada na bebida de sua adversária.

Em seguida, as substâncias encontradas nos recipientes das vítimas foram enviadas para perícia, confirmando a suspeita de dopagem. Diversas jogadoras começaram a relatar mal-estar após competições contra a investigada, e algumas chegaram a ser hospitalizadas. De acordo com informações da PC, até o momento, 10 vítimas e 5 testemunhas foram ouvidas pela polícia. A polícia segue investigando o caso visando identificar novas vítimas e coletar mais provas do crime.

Investigação

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil após denúncias de jogadoras de beach tennis que suspeitavam estar sendo dopadas antes das partidas em clubes e arenas da cidade. No último sábado (7/12), a suspeita teria sido filmada colocando uma substância, até então desconhecida, no copo de uma jovem que iria jogar contra ela, em uma arena no bairro do Souza, em Belém.