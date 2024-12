Jogadora de beach tennis é suspeita de dopar adversárias para vencer partidas em Belém

Em Belém, a Polícia Civil estaria investigando uma mulher suspeita de dopar as adversárias em jogos de beach tennis em clubes e arenas da cidade. No último sábado (7/12), a suspeita teria sido filmada colocando uma substância, até então desconhecida, no copo da jovem que iria jogar contra ela, em uma arena na avenida Júlio César, no bairro do Umarizal. O caso estaria sendo apurado pela Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), no bairro do Umarizal, onde as vítimas são esperadas para depor, nesta segunda-feira (9/12).

A PC trabalha com a informação preliminar que a mulher dopava as adversárias para vencer as partidas. No sábado, ela teria sido flagrada colocando algo no copo de uma adversária. Há informações de casos de jovens que apresentaram sintomas como arritmia, tontura, mal-estar e enjoos, após ingerirem água em copos manipulados pela suspeita.

Entre os vários relatos, que começaram a circular nos grupos de mensagens de aplicativos, uma das jogadoras teria sido levada pelo marido para o hospital com suspeita de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em razão do estado debilitado que apresentou após ingerir água, cujo próprio copo foi usado pela suspeita. As ocorrências estariam ligadas aos dias e horários em que a suspeita também disputava os jogos.

Algumas jogadoras, inclusive, chegaram a desistir das partidas por não terem condições de jogar, o que era registrado como 'Desistência médica', o termo técnico no beach tennis.

Flagrante no sábado

Por causa da recorrência de casos de 'Desistência médica', em jogos envolvendo a suspeita, algumas pessoas decidiram atentar com maior cuidado para o comportamento da mulher, no sábado, na arena da avenida Júlio César, com a presença de um delegado da Polícia Civil. A DIOE deve abrir inquérito e avançar na investigação.