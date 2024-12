Vítimas de doping em caso de beach tennis em Belém podem procurar a PC, diz delegado

Após a grande repercussão do caso de uma mulher suspeita de dopar as adversárias em partidas de Beach Tennis, em Belém, a polícia pede que as vítimas procurem as autoridades. Pessoas que desconfiam terem sido dopadas podem informar os casos para que os depoimentos sejam colhidos e integrem as investigações sobre o caso. Nesta sexta-feira (13/12), o delegado Yuri Vilanova, da da Delegacia do Consumidor (Decon/PC), informou como as pessoas podem procurar a Polícia Civil para comunicar sobre o caso.

“Nós orientamos as vítimas a procurarem, relatarem como ocorreu a sua suspeita sobre o caso do doping. E nós vamos fazer essa confrontação de informações para que seja levantada essas provas. Assim será possível identificar todas as pessoas que foram vítimas”, destaca o delegado.

Yuri Vilanova ainda ressalta que quaisquer informações, ainda que mínimas, são importantes para auxiliar no caso.

“A partir dos nossos levantamentos, nós estamos intimando todas as pessoas que nós temos indicativo de que foram vítimas e as pessoas que presenciaram possivelmente alguns fatos. O que nós indicamos é para a pessoa que suspeita que em algum momento foi vítima, contaminada, que nos procure. Os relatos são importantes. Nós tentamos ainda, dentro de um contexto possível, fazer perícias necessárias para ter aquela comprovação. Então se teve alguma garrafa que foi possivelmente contaminada e teve a manipulação por uma outra pessoa, traga a polícia. Até o momento, a gente ainda pode pedir algumas perícias, como a digital encontrada naquela garrafa”, afirma o delegado.

O caso

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil após denúncias de jogadoras de beach tennis que suspeitavam estar sendo dopadas antes das partidas em clubes e arenas da cidade. No último sábado (7/12), a suspeita teria sido filmada colocando uma substância, até então desconhecida, no copo de uma jovem que iria jogar contra ela, em uma arena no bairro do Souza, em Belém.