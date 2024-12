Polícia já ouviu 8 vítimas no caso da jogadora de beach tennis suspeita de dopar as adversárias

A Polícia Civil do Pará já ouviu 8 vítimas e mais de 8 testemunhas no caso da jogadora de beach tennis suspeita de dopar as adversárias. Quem informou foi o delegado Yuri Vilanova, titular da Delegacia do Consumidor (Decon), durante entrevista nesta sexta-feira (13/12). Conforme o delegado, algumas das vítimas que foram socorridas na emergência apresentaram laudo médico na delegacia.

Segundo o delegado, a polícia trabalha com a possibilidade dos casos de doping estarem ocorrendo há mais de seis meses. Algumas garrafas foram apreendidas e passam por perícia após várias vítimas e testemunhas informarem o caso às autoridades policiais.

“A primeira ocorrência que recebemos é sobre pessoas que estavam jogando um torneio de Beach Tennis e perceberam que possivelmente uma jogadora tinha colocado algum tipo de produto na água de um dos participantes. Fizemos a apreensão da garrafa com a água que seria contaminada. A partir de então passamos a perceber que, na verdade, talvez tenha sido um fato que tenha ocorrido há mais de seis meses. Nesse linear e com a divulgação do caso, muitas pessoas que praticavam esporte, que tiveram algum tipo de participação em torneios com uma pessoa, acabaram nos procurando. Eles indicaram que talvez tenham sido vítimas também. Até o momento, oito vítimas nos procuraram e mais de oito pessoas também são testemunhas, além das que desconfiam terem sido vítimas”, afirma o delegado Yuri Vilanova.

O delegado ainda detalha que as vítimas apresentaram os laudos médicos que receberam quando buscaram a emergência devido passarem mal nos torneios de beach tennis.

“Muitas com uma certa confirmação dos médicos, com informações de testemunhos que apontam para esse tipo de contaminação. Outras pessoas nos procuraram para testemunhar dizendo que presenciaram essas possíveis contaminações, pois viram as jogadoras passando mal, perceberam condutas atípicas e nos informaram esses detalhes”, afirma o delegado.

O caso

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil após denúncias de jogadoras de beach tennis que suspeitavam estar sendo dopadas antes das partidas em clubes e arenas da cidade. No último sábado (7/12), a suspeita teria sido filmada colocando uma substância, até então desconhecida, no copo de uma jovem que iria jogar contra ela, em uma arena no bairro do Umarizal.