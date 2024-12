Garrafas são apreendidas para perícia em caso de jogadoras de beach tennis dopadas em Belém

A Polícia Civil já apreendeu as garrafas contendo a água que teria sido usada por uma mulher suspeita de dopar os adversários em partidas de beach tennis, em Belém. Nesta sexta-feira (13/12), o delegado Yuri Vilanova, titular da Delegacia do Consumidor (Decon), detalhou que o laudo será primordial para descobrir que tipo de produto era usado no suposto doping dos jogadores.

“Após a apreensão do produto, nós acionamos todos os meios de pericia necessários. A garrafa foi apreendida com o conteúdo que foi colocado. Outra garrafa que possivelmente estava com o líquido contaminado também foi apreendida. Além disso, o vídeo que foi feito por uma das testemunhas e seria do momento que a suspeita coloca o produto do doping na garrafa também está sendo analisado. Todas as questões que envolvem essa análise a perícia consegue realizar o apontamento”, afirma o Delegado.

Delegado Yuri Vilanova comentando sobre investigações. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Conforme o Delegado Yuri Vilanova, o depoimento de uma testemunha aponta que, no momento que a suspeita é filmada colocando o produto em uma garrafa, a dona do objeto não sabia sobre a situação.

“Sobre o vídeo que foi feito, a garrafa não pertencia a pessoa que estava colocando o produto. A dona da garrafa seque tinha conhecimento que a mulher estava colocando produto na água e relatou que não tinha pedido que a suspeita colocasse algo na água. Em muitos depoimentos há relatos de que inúmeras vezes essa pessoa (suspeita) se disponibiliza para buscar as garrafinhas para que houvesse a hidratação dos jogadores. Ela se colocava à disposição para buscar água, pré-treino, energético… E dentro desse contexto, estamos verificando se não era um meio para fazer essa contaminação”, declara o titular da Decon.

O caso

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil após denúncias de jogadoras de beach tennis que suspeitavam estar sendo dopadas antes das partidas em clubes e arenas da cidade. No último sábado (7/12), a suspeita teria sido filmada colocando uma substância, até então desconhecida, no copo de uma jovem que iria jogar contra ela, em uma arena no bairro do Umarizal.