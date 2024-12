Suspeita de dopar adversárias em partidas de beach tennis será ouvida na próxima semana em Belém

​A mulher suspeita de dopar as adversárias para vencer partidas de beach tennis em arenas de Belém deverá ser ouvida na próxima semana, informou na manhã desta sexta-feira (13) o delegado Yuri Vilanova, titular da Delegacia do Consumidor, responsável pelo caso. Se confirmados os fatos, ao longo das investigações, a suspeita poderá responder pelo crime de lesão corporal ou até mesmo tentativa de homicídio.

“Os próximos passos serão a o​itiva da suspeita. Nós trabalhamos com o acolhimento de todas as vítimas que, de alguma forma, estão constatando que foram dopadas, que tiveram suas bebidas contaminadas. No primeiro momento​, até dentro de um aspecto de defesa até para que ela explique e justifique todas as condutas, nós precisamos verificar tudo o que ocorreu, o tempo em que ocorreu e todas as pessoas que podem ter sido vítimas e confirmar todos os depoimentos. Quando uma pessoa afirma que foi dopada, nós estamos pedindo algum tipo de perícia, atendimento médico, pessoas que presenciaram aquela situação, imagens do local... tudo isso está sendo colhido rapidamente para que possamos confirmar todas as condutas. E aí os próximos passos, possivelmente na próxima semana, ela será ouvida e terá que justificar todas essas condutas”, afirmou o delegado Yuri Vilanova.