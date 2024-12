Suspeita de dopar atletas do beach tennis é intimada pela Polícia para prestar depoimento

A suspeita de ter drogado atletas adversárias de beach tennis para vencer partidas amistosas foi intimada pela Polícia Civil a prestar depoimento. A oitiva é aguardada para essa semana. A suspeita deverá responder os questionamentos do delegado Yuri Vilanova, que preside o caso. A investigação está sendo realizada pela Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE).

Se confirmados os fatos, ao longo das investigações, a suspeita poderá responder pelo crime de lesão corporal ou até mesmo tentativa de homicídio. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil após denúncias de jogadoras de beach tennis que suspeitavam estar sendo dopadas antes das partidas em clubes e arenas da cidade.

No último dia 7 de dezembro, a suspeita teria sido filmada colocando uma substância, até então desconhecida, no copo de uma jovem que iria jogar contra ela, em uma arena no bairro do Souza, em Belém. Na última semana, a Polícia Civil estava ouvindo vítimas e testemunhas do caso.