Dopagem no beach tennis: material é enviado para perícia; suspeita ainda será ouvida

Dez pessoas foram ouvidas na Divisão de Operações Especiais (DIOE) da Polícia Civil do Pará nesta segunda-feira (9), no caso envolvendo suspeitas de dopagem em torneios amadores de beach tennis realizados em Belém. Entre os ouvidos, seis se identificaram como vítimas e quatro compareceram na condição de testemunhas, informou a Polícia Civil.

VEJA MAIS

O delegado Yuri Vilanova, responsável pelo caso, informou que o material suspeito, apreendido no último sábado (7) em um evento no bairro do Umarizal, foi encaminhado para análise no Centro de Perícia. O resultado dos exames deve ser divulgado dentro de 5 a 10 dias.

“Fizemos a apreensão do material, encaminhamos para o Centro de Perícia e nos depoimentos de vítimas e testemunhas constatamos que muitas pessoas passaram mal nesse jogo, nesse mesmo ambiente, possivelmente por contaminação de água ou outro tipo de bebida”, explicou Vilanova.

A investigação permanece em andamento, e a mulher suspeita de manipular as bebidas ainda será ouvida. O caso segue mobilizando a comunidade esportiva local enquanto se aguardam os resultados das análises para definir as próximas etapas do inquérito.