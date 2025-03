Campeonato Paraense de Beach Tennis inicia com recorde de participantes em Belém

A primeira etapa do Campeonato Paraense de Beach Tennis iniciou na noite da última quarta-feira (12), em Belém. Com mais de 60 jogos, as partidas aconteceram nas arenas Arena Plaza e BT Point. A primeira etapa contará com um número recorde de participantes: cerca de 600 atletas, de 10 municípios paraenses, distribuídos em 16 categorias. A premiação total para os vencedores será de R$ 12 mil.

O Campeonato Paraense deste ano terá ao todo sete etapas. Ao final das fases, os dois melhores de cada categoria serão selecionados para disputar a Copa das Federações, que será realizada em Fortaleza (CE), no mês de outubro, com a presença de 27 federações de beach tennis de todo o Brasil.

VEJA MAIS

“Estamos muito felizes em comprovar, com esse número recorde de participantes, o crescimento do beach tennis no Pará. O recorde não foi só de participantes. Nunca uma primeira etapa teve tantos patrocinadores. É a prova de que o esporte veio para ficar e não é só uma moda passageira”, destacou Celestino Rocha, presidente da Federação Paraense de Beach Tennis.

Celestino Rocha, presidente da Federação Paraense de Beach Tennis (Imagem/Divulgação - Federação Paraense de Beach Tennis)

Haroldo Rodrigues, o “Moca”, é atleta e professor de tênis há mais de 20 anos. Há dois anos começou a praticar o beach tennis e se apaixonou pela modalidade. “Estou participando do campeonato como atleta, na categoria 40+, e também sou professor da modalidade. O crescimento do esporte foi bom para todo mundo. Para nós, professores, é mais uma oportunidade de passar adiante os ensinamentos sobre essa modalidade fascinante”, pontuou o atleta e professor.

Haroldo Rodrigues, o “Moca” (Imagem/Divulgação - Federação Paraense de Beach Tennis)

A primeira etapa do Campeonato Paraense de Beach Tennis continua até domingo (16), com jogos desde às 18h nestas quinta e sexta-feira. No sábado e domingo, as partidas começam às 08h.