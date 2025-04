Messi ou Maradona? Papa Francisco escolheu Pelé como o maior jogador de todos os tempos

Papa Francisco nunca fugiu de uma conversa quando o assunto era futebol. Apaixonado pelo esporte e torcedor declarado do San Lorenzo, da Argentina, o pontífice chegou até a eleger os maiores jogadores da modalidade no mundo.

Em entrevista à emissora italiana RAI, em 2023, Francisco foi questionado sobre quem seria o melhor jogador da Argentina: Messi ou Maradona. Contudo, para a surpresa de todos, o Papa citou o Rei Pelé como um de seus atletas favoritos e destacou que, além de excelente jogador, o brasileiro também era uma boa pessoa e um "grande cavalheiro".

"Eu coloco um terceiro: Pelé. São os três que eu segui", respondeu o Papa. "Maradona, como jogador, foi grande. Mas, como homem, falhou. Messi é corretíssimo. É corretíssimo. É um cavalheiro. Mas, para mim, desses três, o grande cavalheiro é Pelé. Um homem de coração", disse o Papa Francisco na época.

VEJA MAIS

O Papa chegou a receber uma camisa autografada pelo Rei do Futebol. Ainda na entrevista, Francisco lembrou de um encontro que teve com Pelé, que morreu em dezembro de 2022, em um aeroporto, e reafirmou a "humanidade" do ídolo brasileiro.

"Eu falei com Pelé uma vez, o encontrei em um voo, quando ia a Buenos Aires. Conversamos. É um homem de uma humanidade muito grande. Mas os três são grandes", contou.

Além de ter encontrado Pelé, Francisco também teve a oportunidade de conhecer Maradona. Apesar de ter grande admiração pelo esportista, o Papa lamentou que o ex-jogador, que morreu em novembro de 2020, tenha enfrentado tantos problemas na vida.

"O coitado escorregou na corte daqueles que o bajulavam, mas não o ajudavam. Ele veio me ver aqui, no meu primeiro ano de pontificado. Depois, o coitado teve seu fim. É curioso, tantos esportistas acabam mal. Também no boxe, muitos terminam mal", completou Francisco.

Despedida

Líder da Igreja Católica por mais de 12 anos, o Papa Francisco faleceu na manhã desta segunda-feira (21), aos 88 anos. Nascido Jorge Mario Bergoglio, em Buenos Aires, na Argentina, ele foi o primeiro papa jesuíta e o primeiro latino-americano a assumir o cargo. O velório do pontífice será realizado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde os fiéis poderão dar o último adeus ao Papa.