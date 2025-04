Morte de Papa Francisco emociona o mundo e gera comoção entre famosos nas redes sociais

A notícia da morte de Papa Francisco, aos 88 anos, na madrugada desta segunda-feira (21/4), repercutiu em todo o mundo e sensibilizou milhões de pessoas. Nas redes sociais, celebridades de diferentes áreas prestaram homenagens e publicaram mensagens de luto pela partida do líder da Igreja Católica.

Virgínia Fonseca

Muito religiosa, a influenciadora Virgínia Fonseca foi uma das primeiras a se manifestar. Logo pela manhã, ela publicou uma imagem do Papa em seus stories, acompanhada da mensagem:

"Que Deus o tenha! Descanse em paz."

Fafá de Belém

A cantora paraense, que tem forte ligação com a Igreja Católica e já conheceu pessoalmente o Papa Francisco, também expressou seu pesar. Em seu perfil no Instagram, compartilhou uma foto ao lado do pontífice e escreveu:

"Não tenho palavras para expressar minha dor."

Cacau Protásio

A atriz, que também teve a oportunidade de encontrar o Papa Francisco, lamentou profundamente sua morte. Em uma publicação emocionada, escreveu um texto falando sobre o legado do pontífice. Em um dos trechos, destacou:

"O senhor realmente cumpriu sua promessa de ser um representante espiritual para o mundo inteiro. Descanse na luz."

Luciano Huck

O apresentador do Domingão recordou um momento especial em que esteve com o Papa. Compartilhou um vídeo em que leva a brasileira Tia Socorro para conhecer o pontífice no Vaticano, em 2017. Na legenda, escreveu:

"Ela dedicou sua vida a cuidar de mais de 300 crianças e jovens com deficiência ou vítimas de violência nas ruas de Belém. Uma mulher que, na sua simplicidade, muito se assemelha ao Papa Francisco."

Antonio Banderas

Um dos astros de Hollywood, o espanhol Antonio Banderas compartilhou uma imagem onde ele aparece ao lado de Papa Francisco. Na legenda, descreve o Pontífice como alguém que sempre mostrou ““bondade, amor e misericórdia para os mais necessitados”, enquanto esteve à frente da Igreja Católica.