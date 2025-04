Matheus Nogueira vê a final da Copa Verde como ponto de virada para o Paysandu

Em meio à maratona de jogos e sob pressão por resultados, o Paysandu se prepara para a grande decisão da Copa Verde contra o Goiás, nesta quarta-feira (23), às 20h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Na manhã desta terça, véspera da final, o goleiro Matheus Nogueira conversou com a imprensa sobre o confronto que pode render ao clube o quinto título da competição. No jogo de ida, em Belém, as equipes empataram por 0 a 0, o que obriga o Papão a vencer por pelo menos um gol para sair de Goiânia com a taça.

Ao lado da delegação bicolor, Matheus destacou a boa recepção no CT do Vila Nova, onde o time finalizou a preparação para o duelo decisivo. "A recepção foi muito boa. [Quero] agradecer a todos aqui, que nos forneceram toda estrutura do clube. Foi muito importante conseguir treinar num campo bom. E parabenizar o clube pela estrutura deles, deu para recuperar e preparar para a decisão desta quarta-feira", afirmou o goleiro.

Com o time ainda indefinido, Matheus demonstrou confiança total no grupo, independentemente das escolhas do técnico Luizinho Lopes. "Independente de quem entrar, vai fazer o que precisa ser feito. Vamos aguardar um pouco. Ele tem a equipe em mente, mas, não sabemos quem vai entrar como titular. Só sabemos que estamos prontos", garantiu.

A decisão da Copa Verde aparece como uma chance crucial para o Paysandu reencontrar o bom momento na temporada. Após um início difícil na Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto conquistado em quatro rodadas, o time vê no título regional uma oportunidade de virar a chave.

"Foi um início que a gente não esperava, assim como o nosso torcedor. Pelo volume de jogo da Copa Verde e do estadual, a gente imaginava outras coisas. Mas, estamos nos reencontrando com o caminho das vitórias, e esse jogo será crucial para isso. Chegamos em duas finais não por acaso. Futebol é assim. Estamos com o calendário cheio porque temos condições de buscar o título", completou o camisa 1.