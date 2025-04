Rossi ganha condições de jogo e reforça Paysandu na final da Copa Verde 2025

O Paysandu terá o reforço do atacante Rossi para a final da Copa Verde, contra o Goiás. Segundo o jornalista Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal+, que está em Goiânia (GO) para acompanhar o confronto, Rossi treinou normalmente com o elenco bicolor e deve começar entre os 11 titulares no duelo contra o Esmeraldino.

Rossi é um dos protagonistas do Papão em 2024. Em 17 partidas disputadas, o atacante marcou oito gols e distribuiu cinco assistências. Apesar do bom desempenho, ele tem enfrentado problemas físicos nas últimas semanas, o que o deixou fora de dois jogos do Bicola na Série B.

Na segunda rodada, contra o Vila Nova-GO, o atacante de 31 anos também não entrou em campo. De acordo com a diretoria bicolor, o jogador vinha atuando no sacrifício há algumas semanas — inclusive na primeira final da Copa Verde, contra o Goiás. O segundo jogo em que ficou fora da lista de relacionados foi no último sábado, contra o Operário-PR.

Crise no Papão e pressão por reação

O momento do Paysandu é delicado. A equipe amarga quatro partidas sem vencer na Série B, sendo três derrotas. Dentro da zona de rebaixamento e com apenas um ponto somado, o time precisa de uma reação urgente para aliviar a pressão da torcida e melhorar sua posição na tabela.

Final da Copa Verde

O Paysandu encara o Goiás na próxima quarta-feira (23), em Goiânia, no jogo de volta da final da Copa Verde. A partida de ida, realizada em Belém, terminou empatada em 0 a 0. Quem vencer leva o título, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.