Paysandu e Bahia duelam por vaga nas oitavas da Copa do Brasil em confronto de opostos

Nesta quarta-feira, o Mangueirão será palco de um confronto decisivo pela terceira fase da Copa do Brasil. Paysandu e Bahia entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) buscando uma vaga nas oitavas de final e uma premiação de R$ 2.315.250 dada pela CBF a quem avançar às oitavas de final.

O Paysandu, atual campeão da Copa Verde e finalista do Campeonato Paraense, vive um momento delicado na Série B, ocupando a zona de rebaixamento e ainda sem vitórias. O time vem de sete jogos sem vencer na temporada, ainda que tenha sido, recentemente, campeã do torneio regional. Até o momento, o grande desfalque do time bicolor é do lateral-esquerdo Kevyn, que se recupera de uma lesão no joelho.

Do outro lado, o Bahia chega embalado por uma boa campanha na Série A, ocupando as primeiras posições na tabela. O técnico Rogério Ceni busca manter o bom momento da equipe e avançar na competição nacional.

A Copa do Brasil é a quinta do calendário do Bahia em 2025. O Tricolor ainda não teve semanas livres nesta temporada e deve aproveitar o compromisso para preservar os principais jogadores do elenco. Além disso, Kanu, Santiago Arias e Ronaldo seguem entregues ao departamento médico e são desfalques certos.

A expectativa é de casa cheia no Mangueirão. Até o momento, mais de 11 mil ingressos foram vendidos, e a diretoria bicolor espera alcançar a marca de 20 mil torcedores presentes no estádio. Para isso, foram adotadas medidas como a setorização das arquibancadas e preços promocionais nos ingressos.​ O jogo de volta está marcado para o próximo dia 21 de maio, na Arena Fonte Nova.

Ficha Técnica

Data: 30/04/2025

Hora: 21h30

Local: Mangueirão

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Quarto Árbitrto: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Lucas Freitas, Novillo, Reverson; Martínez, Leandro Vilela, Matheus Vargas; Borasi, Rossi, Benítez.

Técnico: Luizinho Lopes

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Fredi Lippert, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Cauly, Kayky (Michel Araujo) e Lucho Rodríguez (Tiago).

Técnico: Rogério Ceni