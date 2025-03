Ex-técnico do Remo celebra retorno ao clube como auxiliar: 'O bom filho à casa retorna'

"O bom filho à casa retorna", escreveu Eudes Pedro nas redes sociais após ser anunciado pelo Remo como auxiliar técnico da equipe para o restante da temporada. Esta será a segunda passagem do profissional pelo clube azulino. Após o anúncio, Eudes comemorou o retorno ao Leão Azul, onde já foi técnico, e demonstrou empolgação com a nova oportunidade.

"Muito feliz em poder retornar ao gigante clube do Remo. Agora como auxiliar técnico do Daniel Paulista. Deus tem propósitos em nossas vidas e tenho certeza de que não é por acaso que estou de volta. Que nossa mãezinha, Nossa Senhora de Nazaré, nos guie e nos proteja", declarou o auxiliar.

Eudes foi treinador do Leão Azul em 2019. Após 20 anos como auxiliar técnico de Cuca, com passagens por clubes como Atlético Mineiro, Palmeiras e Santos, o profissional teve sua primeira experiência como técnico. No entanto, não deu muito certo.

Com o Remo, o então técnico fez apenas quatro partidas, das quais perdeu três, conquistando apenas uma vitória. A curta passagem terminou quando o Leão Azul foi eliminado pelo Paysandu na Copa Verde.

Apesar disso, a carreira de treinador seguiu por mais algum tempo e ele comandou o Perilima-PB por apenas seis jogos e o Resende-RJ por 19 partidas. Como auxiliar, Eudes coleciona títulos importantes, como a Libertadores de 2013 e o Campeonato Brasileiro de 2021 com o Atlético-MG.

Agora, o retorno de Eudes será como auxiliar de Daniel Paulista, anunciado para ocupar o lugar de Rodrigo Santana. Juntos, a nova comissão técnica terá a missão de reestruturar o time azulino para a fase final do Parazão e a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.