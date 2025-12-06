Coritiba negocia a contratação de Pedro Rocha, atacante do Remo Contrato do atacante termina no fim deste ano O Liberal 06.12.25 12h57 Atacante do Remo está em negociação com outros times (Thiago Gomes) O contrato do atacante Pedro Rocha com o clube do Remo termina no fim de 2025 e a sua saída do time se tornou possibilidade. Isso porque o Coritiba tem interesse no jogador e já negocia a sua contratação. Mas levar o atacante vai depender da negociação com outros clubes da série A e do exterior. O artilheiro da Série B conta com 15 gols e atende ao perfil que o Coritiba possui, de sempre priorizar o ataque. Na Série B, o Coxa fechou a competição como campeão, mas marcou apenas 39 gols. Pelo Remo, Rocha disputou 44 jogos nesta temporada e emplacou 19 gols e deu nove assistências. O também acumula passagens pelo Grêmio, Spartak Moscou-RUS, Cruzeiro, Flamengo, Athletico, Fortaleza e Criciúma. VEJA MAIS [[(standard.Article) Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo]] [[(standard.Article) Hepta! Paysandu vive crise nos gramados, mas segue imbatível nas águas da Baia do Guarajá]] [[(standard.Article) Futebol: veja quem joga hoje, domingo (07/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo]] Na próxima temporada o Coritiba terá três competições, sendo campeão da série B do brasileiro, além de ter acesso à elite. Logo no início do ano, no dia 7 de janeiro, há o Campeonato Paraense e, no mesmo mês, o início da Série A. Mas o Coxa ainda terá que enfrentar a Copa do Brasil. Atacante experiente Formado nas categorias de base do Juventus, Pedro Rocha ganhou projeção nacional no período em que vestiu a camisa do Grêmio, entre 2014 e 2017. Foi parte importante dos elencos campeões da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017, desempenho que abriu caminho para sua transferência ao Spartak Moscou, da Rússia. A passagem pelo futebol europeu durou pouco. Em 2019, o atacante já estava de volta ao Brasil, onde acumulou passagens por Cruzeiro, Flamengo, Athletico, Fortaleza e Criciúma, sem repetir o brilho dos primeiros anos de carreira. Nesta temporada, chegou ao Remo em busca de novos ares e regularidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48