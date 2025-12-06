Coritiba negocia a contratação de Pedro Rocha, atacante do Remo

O contrato do atacante Pedro Rocha com o clube do Remo termina no fim de 2025 e a sua saída do time se tornou possibilidade. Isso porque o Coritiba tem interesse no jogador e já negocia a sua contratação. Mas levar o atacante vai depender da negociação com outros clubes da série A e do exterior.

O artilheiro da Série B conta com 15 gols e atende ao perfil que o Coritiba possui, de sempre priorizar o ataque. Na Série B, o Coxa fechou a competição como campeão, mas marcou apenas 39 gols.

Pelo Remo, Rocha disputou 44 jogos nesta temporada e emplacou 19 gols e deu nove assistências. O também acumula passagens pelo Grêmio, Spartak Moscou-RUS, Cruzeiro, Flamengo, Athletico, Fortaleza e Criciúma.

Na próxima temporada o Coritiba terá três competições, sendo campeão da série B do brasileiro, além de ter acesso à elite. Logo no início do ano, no dia 7 de janeiro, há o Campeonato Paraense e, no mesmo mês, o início da Série A. Mas o Coxa ainda terá que enfrentar a Copa do Brasil.

Atacante experiente

Formado nas categorias de base do Juventus, Pedro Rocha ganhou projeção nacional no período em que vestiu a camisa do Grêmio, entre 2014 e 2017. Foi parte importante dos elencos campeões da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017, desempenho que abriu caminho para sua transferência ao Spartak Moscou, da Rússia.

A passagem pelo futebol europeu durou pouco. Em 2019, o atacante já estava de volta ao Brasil, onde acumulou passagens por Cruzeiro, Flamengo, Athletico, Fortaleza e Criciúma, sem repetir o brilho dos primeiros anos de carreira. Nesta temporada, chegou ao Remo em busca de novos ares e regularidade.