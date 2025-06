Leandro Vilela lidera ranking de cartões da Série B e vira desfalque no Paysandu

Leandro Vilela é aquele tipo de volante que não foge do combate. Mas a intensidade do camisa 5 do Paysandu está cobrando um preço alto. Com seis cartões amarelos em apenas oito jogos na Série B, o jogador divide a liderança do ranking de advertências da competição com Denilson (Cuiabá), Pierre (Volta Redonda) e Diego Fumaça (Athletic). A diferença? Vilela também já levou um cartão vermelho direto — o único entre os quatro.

O excesso de cartões acabou gerando consequência imediata. Vilela está suspenso e vai desfalcar o Papão na próxima rodada, contra a Ferroviária, na segunda-feira (30), na Curuzu, em jogo válido pela 14ª rodada. O volante recebeu o sexto amarelo no clássico contra o Remo, no último sábado (21), no Mangueirão, vencido pelo Paysandu por 1 a 0 com gol de Diogo Oliveira.

Considerado titular absoluto da equipe, Vilela foi o herói bicolor na 12ª rodada, quando marcou o gol da primeira vitória do time na Série B. Naquela noite contra o Botafogo-SP, na Curuzu, ele fez 1 a 0 aos 45 do segundo tempo, levando a torcida, que já se preparava para reclamar, ao delírio. Mas nem aquele momento o livrou do já habitual cartão: também levou amarelo naquele jogo.

A frequência com que o camisa 28 tem sido punido impressiona. Dos oito jogos em que atuou, só passou ileso contra o América-MG — e ainda assim, saiu aos 32 minutos do segundo tempo.

A sequência de advertências começou logo na estreia, contra o Athletico-PR. Depois, veio o vermelho direto diante do CRB. Os cartões amarelos foram se acumulando: Goiás, Novorizontino, Cuiabá, Botafogo-SP e, por fim, Remo.

A ausência de Vilela para o confronto direto com a Ferroviária representa uma dor de cabeça para o técnico Claudinei Oliveira. Além de ser o principal marcador do meio-campo, o volante se tornou uma referência em campo pela entrega e liderança. André Lima e os recéns-contratados Anderson Leite e Wendell disputam a vaga.