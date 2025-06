CBF divulga tabela das rodadas 16 a 20 da Série B; veja os jogos de Remo e Paysandu

Após a vitória do Paysandu por 1 a 0 no primeiro Re-Pa na Série B em 19 anos, realizado no último sábado (21), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das rodadas 16 a 20 da competição. Com isso, Remo e Paysandu já conhecem seus próximos compromissos entre os dias 12 de julho e 3 de agosto.

O Remo fará três jogos em Belém e dois fora de casa neste período. Já o Paysandu terá dois jogos como mandante e três como visitante. Na tabela atual, após 13 rodadas, o Leão ocupa a 8ª colocação, com 20 pontos, enquanto o Papão está na 19ª posição, com dez pontos.

Veja os jogos de Remo e Paysandu nas rodadas 16 a 20 da Série B:

16ª rodada

12/07 (sábado), 18h30 – Paysandu x Atlético-GO

13/07 (domingo), 18h30 – Chapecoense x Remo



17ª rodada

17/07 (quinta), 21h35 – Remo x Novorizontino

19/07 (sábado), 18h30 – Coritiba x Paysandu

18ª rodada

23/07 (quarta), 21h30 – Amazonas x Paysandu

24/07 (quinta), 21h35 – Remo x Avaí



19ª rodada

28/07 (segunda), 21h30 – Paysandu x Athletic-MG

28/07 (segunda), 21h35 – Goiás x Remo



20ª rodada (início do returno)

01/08 (sexta), 19h – Remo x Ferroviária

03/08 (domingo), 18h30 – Athletico-PR x Paysandu

Re-Pa na série B

O resultado no Mangueirão foi fundamental para o Paysandu ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento. Com o gol de Diogo Oliveira, o Papão voltou a vencer após cinco rodadas e deixou a lanterna da Série B, subindo momentaneamente na classificação. Já o Remo perdeu a chance de encostar no G-4 e segue na parte intermediária da tabela.

Antes da sequência de jogos detalhada pela CBF, as equipes voltam a campo na próxima rodada. O Paysandu recebe a Ferroviária, na segunda-feira (30), às 19h, na Curuzu, enquanto o Remo encara o Athletic-MG, no domingo (29), às 16h, em Minas Gerais. Ambos os confrontos são válidos pela 14ª rodada da Série B.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)