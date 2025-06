Paysandu tem mais vitórias que o Remo no novo Mangueirão; confira os números

O Estádio Mangueirão sediou mais um clássico entre Remo e Paysandu no último sábado (21), válido pela 13ª rodada da Série B. A partida terminou com vitória do Paysandu por 1 a 0, com gol de Diogo Oliveira, e marcou mais um capítulo da recente superioridade do Papão sobre o maior rival no estádio após a reforma iniciada em 2021 e concluída em 2023.

Entre 2023 e 2025, foram disputados 13 clássicos Re-Pa no Mangueirão, com ampla vantagem do Paysandu: seis vitórias, cinco empates e apenas duas vitórias do Remo. Nesse período, o Papão conquistou o Campeonato Paraense de 2024 e eliminou o Leão nas semifinais da Copa Verde em 2023 e 2024, enquanto o Remo ficou com o título paraense de 2025, justamente sobre o maior rival.

Apesar do Paysandu ter vantagem recente no novo Mangueirão, o Remo ainda domina o clássico em números gerais. Ao longo da história, o Leão soma 269 vitórias contra 247 do Papão, além de 263 empates registrados entre as duas equipes.

No clássico mais recente, os bicolores venceram por 1 a 0, gol marcado aos 26 minutos do segundo tempo, em um jogo equilibrado, mas com o Lobo mais objetivo. Apesar da vitória, o Papão segue na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição com 10 pontos, enquanto o Remo, mesmo derrotado, permanece próximo do G-4, na 8ª colocação com 20 pontos.

Agenda

O Remo volta a campo no próximo domingo (29), às 16h, para enfrentar o Athletic-MG, no estádio Arena Unimed, em São João del Rei, Minas Gerais. Já o Paysandu entra em campo um dia depois, na segunda-feira (30), às 19h, para enfrentar a Ferroviária-SP, no Estádio Curuzu, em Belém. Os jogos terão transmissão lance a lance pelo Portal O Liberal.com e narração da Rádio Liberal +.