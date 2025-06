Tuna Luso abre venda de ingressos para confronto direto com o Águia pela Série D

A Tuna Luso iniciou nesta semana a venda de ingressos para o jogo contra o Águia de Marabá, marcado para o próximo domingo (29), às 15h, no Estádio do Souza, pela 10ª rodada do Grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro.

As arquibancadas custam R$ 30 até sexta-feira (27). A partir de sábado (28), o valor passa a ser R$ 40. Estudantes têm direito à meia-entrada por R$ 20 até o sábado. As entradas estão disponíveis na sede social da Tuna e também pela internet, com cobrança de taxa adicional. As gratuidades devem ser retiradas até sexta-feira, às 17h, na sede do clube.

Invicta em casa na temporada, com nove vitórias em nove jogos, a Tuna busca mais um resultado positivo para se aproximar da classificação à próxima fase. O adversário vem de derrota fora de casa e ocupa a terceira colocação, com três pontos a menos que a equipe cruzmaltina. Em caso de vitória, o Águia iguala a pontuação da Lusa; em caso de derrota, a diferença sobe para seis pontos.

Histórico entre as equipes

O histórico do confronto entre Tuna Luso e Águia soma 32 partidas oficiais em todas as competições, com 11 vitórias da Lusa, 12 empates e 9 vitórias do Azulão. No Estádio do Souza, local da próxima partida, o retrospecto é favorável à Tuna, com 9 triunfos em 15 jogos, contra 4 empates e 2 vitórias do Águia. Já em Marabá, o equilíbrio é maior: em 17 jogos, foram 7 vitórias do Águia, 8 empates e apenas 2 vitórias da equipe cruzmaltina.

No Grupo A1 da Série D, a Tuna Luso ocupa atualmente a segunda colocação, com 18 pontos. O Águia de Marabá aparece logo atrás, em terceiro lugar, com 15 pontos. As equipes já se enfrentaram nesta edição do Campeonato Brasileiro, no dia 17 de maio, em Marabá. A partida terminou empatada em 0 a 0.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, coordenador do Núcleo de Esportes)