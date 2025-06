Inter x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/06) pelo Mundial de Clubes

Inter de Milão x River Plate disputam hoje, quarta-feira (25/06), a 3° rodada do Mundial de Clubes. O jogo ocorre às 22h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, Washington, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter x River Plate ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, pelo GE, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Mundial de Clubes, o Inter empatou com o Monterrey por 1 a 1 e venceu o Urawa Reds por 2 a 1.

Já o River Plate passou por uma vitória de 3 a 1 sobre o Urawa Reds e por um empate sem gols com Monterrey.

Inter x River Plate: prováveis escalações

Internazionale: Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Darmian), Barella, Çalhanoglu (Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro Martínez.

River Plate: Armani; Montiel, Lucas Martinez, Diaz, Acuña, Kranevitter, Nacho, Meza, Mastantuono, Colidio e Borja.

FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x River Plate

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Lumen Field, em Seattle, Washington, EUA

Data/Horário: 25 de junho de 2025, 22h