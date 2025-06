Palmeiras x América-MG: onde assistir e escalações do jogo hoje (25) pelo Brasileirão Sub-20

Palmeiras x América-MG disputam hoje, quarta-feira (25/06), a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub 20. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x América-MG ao vivo?

A partida terá transmissão oficial ao vivo pelo canal do YouTube Palmeiras TV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras está na 2ª posição com 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 30 gols marcados e 15 gols contra. Nas últimas cinco partidas, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o América-MG está na 5ª colocação com 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 16 gols marcados e 17 gols sofridos. Nas últimas cinco partidas, o time teve 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas.

Palmeiras x América-MG: prováveis escalações

Palmeiras: Aranha; Thiago, Robson, Arthur Gabriel e Gilberto Junior; Benedetti, Fábio Silva, Antônio Marcos e Sorriso; Riquelme e Juan. Técnico: Lucas Andrade.

América-MG: Lecce; Arthur, Luíz Henrique, Thallyson e Thiago; Guilherme, Jhonatan Junio e Yago Souza; Jhonnatan Silva, Cauê Machado e Karlos Samuel. Técnico: Mairon César.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x América-MG

Campeonato Brasileiro Sub-20

Local: na Arena Barueri, em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo (SP)

Data/Horário: 25 de junho 2025, 16h

