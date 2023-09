Torcedores do Palmeiras, paraenses viajam à Argentina e ganham camisas e ingressos de Rony

Palmeirenses de carteirinha, dois paraenses tiveram um encontro para não mais esquecer nesta quinta-feira (28). André Tiago e o filho, Joel Henry, viajaram para Buenos Aires, na Argentina, para acompanhar o duelo de ida das semifinais da Libertadores, contra o Boca Juniors, que começa logo mais, às 21h30, na mítica La Bombonera. Os dois encontraram ninguém menos que Rony, artilheiro do Porco.

VEJA MAIS

Em contato com a equipe de O Liberal, André contou como a viagem e o encontro ocorreram: "Saímos de São Francisco do Pará na segunda-feira (25) pela manhã, pegamos o avião até São Paulo e de lá saímos com o comboio com uma uniformizada do Palmeiras. Foram dois dias de ônibus até chegar hoje (28), em Buenos Aires, para o jogo", explicou. "Mandamos mensagem para o Rony e o mesmo nos recebeu no hotel humildemente. Demos uma bandeira metade do Pará e metade do Palmeiras para ele", continuou.

Rony e o Palmeiras fazem o primeiro jogo contra o Boca. Quem avançar encara quem se classificar da semifinal brasileira entre Fluminense e Internacional. Ainda sobre o atacante paraense, André contou que muitos torcedores viajaram para a Argentina, mas não conseguiram comprar ingressos. Porém, Rony presenteou ele e o filho com ingressos e camisas autografadas.

"Conhecemos ele através da Elen, que é sobrinha da esposa dele e que não mediu esforços para fazer essa ponte. Uma família toda humilde e disposta a ajudar os fãs. Estamos indo para o estádio, milhares de torcedores palmeirenses que vieram até a Argentina não conseguiram comprar ingressos e irão torcer para o time dos bares. Muita torcida do Brasil e pouco ingresso, mas graças a Deus e ao Rony, que nos deu ingressos, veremos o jogo", revelou. "Hoje será 2 a 1 Palmeiras, com um gol do Rony e outro do Raphael Veiga", concluiu.