Gabriel Jesus fala sobre especulações envolvendo o Palmeiras: 'Mexem um pouco'

Nome do jogo na vitória do Arsenal sobre o Crystal Palace pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (18), Gabriel Jesus falou em entrevista à ESPN sobre um possível retorno ao futebol brasileiro.

O jogador é um desejo antigo do Palmeiras, e revelou que, um dia, gostaria de voltar ao clube que o revelou. Ele ressaltou, porém, que está focado no clube inglês.

VEJA MAIS

"As especulações mexem um pouco por ser Palmeiras, mas hoje sou atleta do Arsenal. Quem sabe um dia... Já deixei bem claro, todas as vezes que me perguntam sobre o Palmeiras, que meu desejo é um dia voltar", disse o atacante à ESPN, após a vitória do Arsenal.

O brasileiro marcou os três gols da equipe na vitória por 3 a 2 nesta quarta-feira e garantiu a classificação para a próxima fase da competição. O adversário da semifinal vai ser decidido por sorteio.