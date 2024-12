Jogador paraense que atua no futebol da Coreia do Sul avalia temporada no país asiático

O jogador paraense Willyan Barbosa encerrou a sexta temporada no futebol da Coreia do Sul. Desde 2019 no país, o atacante que atua no FC Seoul celebrou importantes marcas pessoais e coletivas em 2024, no segundo ano consecutivo defendendo o clube da capital do país.

Ao todo, o paraense disputou 25 partidas e marcou quatro gols, contribuindo para o time terminar entre os quatro primeiros da K-League, a elite do futebol sul-coreano, o que ele avalia como um ano “positivo” na carreira.

“Foi uma temporada boa, mas que poderia ter sido ainda melhor. Infelizmente, tive alguns problemas com lesão que acabaram me atrapalhando, mas avalio o ano de forma positiva. Conquistar uma vaga entre os quatro melhores da liga e atingir marcas importantes na minha carreira são motivos de orgulho”, declarou o jogador.

VEJA MAIS

Natural de Altamira, o paraense atingiu a marca de 150 jogos no país, consolidando sua trajetória no futebol asiático, que iniciou em 2019. Agora, ele projeta os objetivos para 2025, destacando que quer continuar no FC Seoul.

“Agora é o momento de descansar e planejar o próximo ano com calma. Estou muito feliz na Coreia e especialmente no FC Seoul, um clube que me acolheu de forma incrível. Quero retribuir ainda mais esse carinho dos torcedores, trabalhando para melhorar meus números e, principalmente, ajudar o clube a alcançar grandes objetivos na próxima temporada”, finalizou.