Jogador da Fiorentina que desmaiou em campo em jogo contra a Inter de Milão recebe alta após 12 dias

O jogador Edoardo Bove, meia da Fiorentina, time da Itália, recebeu alta do Hospital Careggi após 12 dias internados. O atleta desmaiou em campo no dia 1º de dezembro, durante o jogo contra a Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano.

Bove precisou passar por uma cirurgia para implantar um desfibrilador subcutâneo removível e só foi liberado na última sexta-feira (13). Agora o jogador, que tem apenas 22 anos, passará por um processo de recuperação que exige muito cuidado e acompanhamento médico de perto.

Nos próximos meses, os médicos irão observar como o meia reage à intervenção cirúrgica. Após isso, a equipe irá fazer uma projeção de quando o atleta poderá voltar a jogar.

Relembre o caso

Edoardo Bove caiu no gramado desmaiado durante a partida contra a Inter de Milão. O jogador passou mal aos 16 minutos do primeiro tempo. Em imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver o jogador amarrando a chuteira agachado no chão. Em seguida, ele se levanta, dá alguns passos antes de cair inconsciente no gramado.

Imediatamente, atletas da Fiorentina e da Inter de Milão chamam os paramédicos e criam uma barreira para evitar que imagens do jogador caído no campo fossem capitadas. Bove foi retirado do estádio de ambulância e encaminhado para o hospital.

Conforme informações da imprensa italiano, o atleta pode ter que usar um desfibrilador definitivo. Se isso acontecer, o meia não poderá mais atuar na Itália, já que o país não permite que jogadores atuem com o dispositivo.