Apresentadora passa mal ao vivo e abandona telejornal da Band

Nesta segunda-feira (19/8), Eduardo Oinegue surpreendeu os telespectadores do Jornal da Band ao anunciar que Adriana Araújo precisou ser substituída na bancada do programa devido a um mal-estar. A apresentadora deixou a transmissão ao vivo após sentir-se mal.

Oinegue explicou que Paloma Tocci assumiu o lugar de Adriana Araújo após a apresentadora sentir a indisposição. Apesar de ter se levantado anteriormente para apresentar a previsão do tempo, Adriana não havia demonstrado sinais de problemas de saúde.

“O Jornal da Band está de volta e, como você pode ver, a Paloma Tocci está aqui no lugar da Adriana Araújo”, afirmou Eduardo Oinegue. Ele acrescentou: “Ela teve uma pequena indisposição, está se sentindo bem, mas continuaremos com a Paloma no programa.”

Adriana Araújo, que começou na Band em 2022, já passou por outras grandes emissoras como TV Globo e Record.