Band e Emílio Surita pagam quase R$ 400 mil a Luana Piovani; saiba o motivo

Emílio Surita e a Band pagaram uma indenização de R$ 384,9 mil para Luana Piovani no início de julho, conforme divulgado pela Folha de S. Paulo. A indenização é resultado de um processo judicial iniciado pela atriz em 2014 contra o programa Pânico. O apresentador pagou R$ 76,8 mil, valor que deveria ter sido pago por Rodrigo Scarpa (Vesgo), e a emissora arcou com os R$ 308,1 mil restantes.

O processo terminou com a condenação em setembro de 2023. Piovani alegou que o programa Pânico usou sua imagem por cerca de 15 minutos sem autorização ou pagamento, incluindo momentos dela na praia e com o ex-marido, Pedro Scooby.

A Justiça, por sua vez, concluiu que o programa tentou elevar a audiência e lucrar comercialmente à custa de Luana sem seu consentimento, simulando perseguições a ela.

Os advogados de Piovani afirmaram que a atriz não podia sair de casa livremente devido à espionagem dos réus, que exibiam suas imagens sem autorização.

“(...) Os réus ficam na espreita da autora espionando seus passos para a abordarem de surpresa com as mais odiosas agressões, coletando indevidamente suas imagens, que são exibidas no seu programa sem autorização”, disseram os advogados da atriz.