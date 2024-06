Após polêmicas na web, festival cancela participação de Oruam e artista reage: 'Festival de m*rda'

Após se envolver em uma série de polêmicas, o rapper Oruam teve sua apresentação cancelada no Wehoo Festival, que ocorrerá em Recife, em outubro. Segundo o evento, que se pronunciou nesta quinta-feira (06/06), os “posicionamentos e declarações do artista não se alinharam” com os valores do festival.

Em nota, a organização do evento agradeceu a compreensão do público. “Reafirmamos nossa missão de realizar um festival que represente o público através do nosso grito: diversidade, inclusão e respeito”, acrescentou.

Ao saber que teve sua apresentação cancelada, o rapper foi para as redes sociais pedir que seus seguidores atacassem a página do evento. "Meus fãs podem xingar esse festival de merda aí. Eu defendi o Neymar porque sou fã, nem sabia de praia. Meus fãs psicopatas podem ir lá nesse festival de merda", disse Oruam.

Neymar Jr. se pronunciou nas redes sociais defendendo o rapper do desligamento do festival. Ele afirmou que fará uma festa onde Oruam será uma das atrações.

Entenda

Nos últimos tempos, Oruam se envolveu uma série de polêmicas. No festival Lollapalooza deste ano, ele pediu a liberdade ao seu pai, Marcinho VP, líder do Comando Vermelho.

Recentemente, o rapper saiu em defesa de Neymar na briga com Luana Piovani e pediu que os seguidores atacassem a atriz, chamando-a de “velha doida”.