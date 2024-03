Rapper Oruam veste camisa com o rosto de Marcinho VP no festival Lollapalooza; entenda a razão

O rapper Oruam usou uma camiseta estampada com o rosto do pai, Marcinho VP, durante apresentação no festival Lollapalooza Brasil, neste domingo (24). O pai do cantor é apontado "líder máximo" de uma das maiores facções criminosas brasileiras: o Comando Vermelho. Marcinho VP está preso desde 2006 por tráfico de drogas.

O rapper usou uma camiseta branca, com o rosto do pai estampado e a palavra "liberdade". O rapper se apresentou no palco Perry's by Johnnie Walker ao lado de TZ da Coronel.

Marcinho VP está preso desde 2006 por envolvimento com o tráfico de drogas. Na época, Oruam, cujo nome é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, tinha apenas 5 anos. O artista começou a fazer sucesso em 2021 e frequentemente faz homenagens ao pai.

Em dezembro do ano passado, Oruam divulgou para os seguidores que tatuou o rosto do pai do lado esquerdo do peito. O músico, que tem todo lado esquerdo do abdome tatuado, também tem uma tatuagem na barriga com o rosto de Elias Maluco — condenado pela morte do jornalista Tim Lopes e encontrado morto no presídio federal de Catanduvas (PR), em 2020 - a quem chama de "tio".

Apesar de defender o pai nas redes sociais, Oruam ressalta que não "tem nada a ver" com os crimes cometidos por ele. Sempre reforça que Marcinho VP "é o melhor pai do mundo" e que costuma visitá-lo na cadeia, no Paraná.

Em entrevistas, Oruam já declarou que Marcinho é um excelente pai, mas que está pagando pelos erros que cometeu. "Vou visitar meu pai e ele fica todo bobo. Ele fala que os policiais lá falam de mim para ele, que fui para a casa do Neymar. Imagina para ele. Ele sofreu pra c*****, tá lá, pagando por tudo o que ele fez. Ninguém pode falar nada. É meu pai. Vagabundo fala vários bagulhos, querendo 'denegrir' minha imagem por causa dele. O bagulho que ele fez foi ele que fez, não tenho nada a ver com isso", disse em entrevista ao podcast PodPah.