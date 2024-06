Árbitro passa mal e cai no gramado durante partida entre Peru e Canadá pela Copa América 2024

Um incidente inesperado ocorreu durante a partida entre Peru e Canadá, válida pela segunda rodada da Copa América. Nos acréscimos do primeiro tempo, o auxiliar de arbitragem Humberto Panjoj desabou no gramado, causando preocupação entre jogadores e torcedores.

O goleiro canadense Maxime Crépeau foi o primeiro a prestar socorro ao bandeirinha, enquanto a partida era imediatamente paralisada para que Panjoj recebesse atendimento médico. Após alguns minutos, o auxiliar conseguiu se levantar e foi socorrido com uma toalha molhada na nuca para aliviar o calor intenso, que chegava a 37ºC no estádio.

Panjoj foi retirado de maca e substituído cerca de seis minutos após o incidente. Ele foi levado a um hospital para realizar exames mais detalhados. O primeiro tempo da partida foi encerrado logo em seguida. A partida finalizou com a vitória do Canadá por 1x0; o autor do gol foi J. David aos 74 minutos de jogo.

Árbitro deixa o gramado de maca após passar mal (Hector Vivas/Getty Images/AFP)