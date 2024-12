Vídeo: Jogador da Fiorentina passa mal e desmaia durante jogo contra a Inter de Milão

O jogador da Fiorentina, Edoardo Bove, passou mal e desmaiou em campo durante a partida contra a Inter de Milão neste domingo (1º), válida pelo Campeonato Italiano. A suspeita é de que o atleta tenha sofrido um mal súbito. Por conta do incidente, o jogo foi suspensa.

O episódio ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o meio-campista, de apenas 22 anos, amarrando a chuteira agachado no chão. Em seguida, ele se levanta, dá alguns passos antes de cair inconsciente no gramado.

Imediatamente, os jogadores se mobilizaram e pediram ajuda. A cena deixou os atletas muito assustados, com alguns chegando a chorar em campo. Para preservar a imagem de Bove, os jogadores formaram um círculo ao redor do jogador caído.

A equipe médica do jogo entrou em campo e prestou os primeiros socorros ao jogador. O jornal italiano Repubblica informou que Bove foi encaminhado para o Hospital Universitário Careggi, em Florença.

Conforme as informações, o meia estava "alerta, consciente e respirando sem ajuda de aparelhos". Em nota, a Fiorentina e o hospital deram mais detalhes sobre o estado de saúde do jogador. Segundo eles, o atleta está em "sedação farmacológica".

"A Fiorentina e o Hospital Universitário Careggi comunicam que o futebolista Edoardo Bove, resgatado no relvado após perda de consciência durante o jogo Fiorentina x Inter, encontra-se atualmente sob sedação farmacológica e internado em cuidados intensivos", informou o clube.