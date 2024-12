Real Madrid vence Pachuca por 3 a 0 e garante nono título no Mundial de Clubes

O Real Madrid levou mais um título mundial para casa ao vencer o Pachuca por 3 a 0 nesta quarta-feira (18/12), no Lusail Stadium, no Catar. Essa foi a primeira final disputada no novo formato do Intercontinental da Fifa, e o clube espanhol mostrou, mais uma vez, porque é uma potência no futebol, chegando ao nono troféu mundial da sua história.

O jogo começou com o Real Madrid abrindo o placar ainda no primeiro tempo. Vinicius Jr. fez uma bela jogada, driblou o goleiro e deixou Kylian Mbappé na cara do gol para marcar. O Pachuca tentou responder, mas teve poucas chances claras e os times foram para o intervalo com 1 a 0 no placar.

No segundo tempo, o Pachuca voltou mais agressivo e quase empatou com Nelson Deossa, mas o Real não demorou para reagir. Rodrygo marcou o segundo gol com um chute colocado no canto esquerdo do goleiro Moreno, ampliando a vantagem.

O time mexicano ainda assustou com uma cabeçada de Salomón Rondón, que acabou indo na rede pelo lado de fora. Já no finalzinho, Lucas Vázquez sofreu um pênalti e Vinicius Jr. bateu firme para fechar a conta em 3 a 0.

A vitória veio um dia depois de Vini Jr. ganhar o prêmio The Best Fifa, coroando uma temporada incrível para o brasileiro e para o Real Madrid, que continua soberano no cenário mundial.