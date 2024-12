The Best Fifa 2024: Vini Junior é eleito o melhor jogador do mundo

O atacante brasileiro Vinícius Júnior venceu o prêmio de melhor jogador do mundo no "Fifa The Best 2024". O jogador era o favorito ao prêmio e concretizou as apostas, recebendo o prêmio das mãos de Gianni Infantino, presidente da Fifa, na tarde desta terça-feira (17/12), em Doha, no Catar. Ele é o primeiro brasileiro a receber o prêmio de melhor do mundo após 17 anos.

Aos 24 anos, Vini Jr. é o segundo brasileiro mais jovem a garantir o prêmio de melhor do mundo da Fifa, dividindo o posto com Ronaldinho Gaúcho, que também garantiu o prêmio com 24 anos, em 2004. O mais jovem foi Ronaldo Fenômeno, que levou o prêmio aos 20 anos, em 1996.

Desde 2007, quando Kaká levou o título de melhor do mundo, um jogador brasileiro não vencia o principal prêmio da Fifa. Desta vez, Vini Jr. superou o rival Rodri, do Manchester City, que venceu o prêmio de melhor jogador do mundo no Bola de Ouro e desta vez ficou em segundo lugar, atrás do brasileiro.

A temporada 2023/24 foi brilhante para o atacante brasileiro, que protagonizou as conquistas do Real Madrid na Champions League e na LaLiga. Em 39 partidas, ele marcou 24 gols e deu 11 assistências, sendo decisivo para o clube merengue.

Além de Vini Jr, o Real Madrid levou outro prêmio, por meio do treinador Carlo Ancelotti, que venceu a categoria de "melhor técnico do ano".