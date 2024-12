The Best Fifa 2024: Prêmio de melhor jogadora do mundo vai para Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí venceu o prêmio The Best Fifa de melhor jogadora da temporada 2023/24, nesta terça-feira. A atleta do Barcelona e da seleção da Espanha também ficou com o troféu no ano passado, além de ter vencido a categoria na Bola de Ouro 2024, oferecida pela revista "France Football". Entre as indicadas como melhor goleira, Alyssa Naeher, dos Estados Unidos, foi escolhida.

Aitana Bonmatí, de 26 anos, conquistou a última edição da Champions League com o Barcelona e ficou com a quarta colocação nas Olimpíadas pela Espanha. Assim como no The Best Fifa, ela venceu a Bola de Ouro de melhor jogadora por dois anos consecutivos, em 2023 e 2024. Neste ano, a meia também levou o Prêmio Laureus e se tornou a primeira jogadora de futebol a faturar o título entre as mulheres.

— Agradecida pelo prêmio. Como sempre digo: é um trabalho de equipe. Conseguimos tudo com o Barça e também com a seleção. Agradecer também a toda gente que me ajuda a ser melhor todo dia, do clube, staff, companheiras. Sem elas, não seria a futebolista que sou. Vamos por mais títulos coletivos — disse Bonmatí.