The Best Fifa 2024: Prêmio de melhor goleiro vai para Emiliano Martínez

O Fifa The Best 2024 foi realizado na tarde desta terça-feira, em Doha, no Catar, e consagrou o argentino Emiliano Martínez como o melhor goleiro do mundo na temporada.

Aos 32 anos, o goleiro do Aston Villa brilhou durante a campanha vitoriosa da Argentina na Copa América. Além disso, ele já havia recebido o prêmio de melhor goleiro na Bola de Ouro em outubro. Sob sua presença no gol, a Argentina mantém um histórico impressionante: nunca perdeu uma disputa de pênaltis com Martínez, conhecido como "Dibu".

Martínez foi peça fundamental nos jogos eliminatórios da Copa América, especialmente na final contra a Colômbia. Sua atuação decisiva também marcou a Copa do Mundo de 2022, quando a Argentina superou a França nos pênaltis após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar.