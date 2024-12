The Best Fifa 2024: Marta vence 'Prêmio Marta' de gol mais bonito do ano

Marta foi a vencedora do Prêmio Marta no Fifa The Best, que reconhece o gol mais bonito da temporada 2023/24 no futebol feminino. O lance premiado aconteceu durante a goleada da seleção brasileira por 4 a 0 sobre a Jamaica, em um amistoso. O troféu, criado no início do ano, homenageia a maior jogadora brasileira da história.

"Estou muito feliz com o resultado. Foi incrível competir com tantas craques e ver tantos gols maravilhosos nesta temporada. Receber um prêmio que leva o meu nome é uma honra", comemorou Marta.

O gol escolhido foi fruto de uma jogada individual de Marta, que marcou o segundo gol do Brasil na partida do dia 1º de junho, ajudando a selar a vitória contra a Jamaica.

VEJA MAIS

O Prêmio Marta é considerado a versão feminina do Prêmio Puskás, que celebra o gol mais bonito do ano. Até a criação desta premiação exclusiva, homens e mulheres concorriam juntos, mas, desde 2009, os vencedores sempre vieram do futebol masculino. Marta, além de ser a primeira atleta homenageada em vida com um prêmio desse tipo, é também a maior vencedora do prêmio de melhor jogadora do mundo, com seis títulos (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018).