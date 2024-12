The Best Fifa 2024: Prêmio Puskás vai para Garnacho, do Manchester United

Alejandro Garnacho foi o grande vencedor do Prêmio Puskás, concedido ao gol mais bonito da temporada. A premiação ocorreu nesta terça-feira, em Doha, no Catar, e destacou o atacante do Manchester United pelo incrível gol de bicicleta.

O golaço aconteceu no dia 23 de novembro de 2023, durante a partida entre Manchester United e Everton, pela Premier League. Garnacho marcou o primeiro dos três gols que garantiram a vitória de sua equipe.

Confira:

O prêmio de gol mais bonito é entregue pela entidade desde 2009, quando Cristiano Ronaldo foi o vencedor. Confira todos os vencedores:

2009 - Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2010 - Hamit Altintop (Turquia)

2011 - Neymar (Santos)

2012 - Miroslav Stoch (Fenerbahçe)

2013 - Ibrahimovic (Suécia)

2014 - James Rodríguez (Colômbia)

2015 - Wendell Lira (Goianésia)

2016 - Mohd Faiz Subri (Penang FA)

2017 - Giroud (Arsenal)

2018 - Salah (Liverpool)

2019 - Daniel Zsori (Debreceni)

2020 - Son (Tottenham)

2021 - Lamela (Tottenham)

2022 - Marcin Oleksy (Warta Poznan)

2023 - Guilherme Madruga (Botafogo-SP)