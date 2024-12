The Best Fifa 2024: Emma Hayes leva o prêmio de melhor treinadora da temporada

Emma Hayes, atual técnica da seleção dos Estados Unidos, foi eleita a melhor treinadora do mundo no futebol feminino. A premiação aconteceu nesta terça-feira, durante o The Best Fifa, onde Hayes superou o brasileiro Arthur Elias, técnico da seleção brasileira.

Esta é a segunda vez que Emma Hayes recebe o prêmio. A primeira foi em 2021, quando comandava o Chelsea, da Inglaterra. Aos 48 anos, a treinadora inglesa, que também venceu o prêmio de melhor do mundo na Bola de Ouro em outubro, tem consolidado sua trajetória de sucesso no futebol feminino.

Hayes e Arthur Elias protagonizaram um confronto histórico na final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na decisão, a seleção brasileira voltou a esbarrar nos Estados Unidos, que venceram por 1 a 0 com gol de Mallory Swanson. Foi o quinto ouro olímpico das americanas, que já haviam superado o Brasil nas finais de Atenas 2004 e Pequim 2008.

Veja todos os campeões da premiação:

2010 - Silvia Neid (ALE)

2011 - Norio Sasaki (JAP)

2012 - Pia Sundhage (SUE)

2013 - Silvia Neid (ALE)

2014 - Ralf Kellermann (ALE)

2015 - Jill Ellis (ING)

2016 - Silvia Neid (ALE)

2017 - Sarina Wiegman (HOL)

2018 - Reynard Pedros (FRA)

2019 - Jill Ellis (ING)

2020 - Sarina Wiegmann (HOL)

2021 - Emma Hayes (ING)

2022 - Sarina Wiegman (HOL)

2023 - Sarina Wiegman (HOL)

2024 - Emma Hayes (ING)