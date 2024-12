The Best Fifa 2024: Carlo Ancelotti leva o prêmio de melhor técnico do mundo

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, conquistou o título de melhor treinador do mundo no Fifa The Best 2024 nesta terça-feira. Esta é a primeira vez que o italiano conquista o prêmio. A cerimônia foi realizada em Doha, no Catar, onde o clube espanhol disputará a final da Copa Intercontinental nesta quarta-feira.

"É uma honra receber esse prêmio. Quero agradecer à Fifa e compartilhar isso com o Real Madrid, com o presidente Florentino Pérez, que me deu a chance de comandar o melhor time do mundo. Agradeço também aos meus jogadores, que até me ouvem de vez em quando (risos), e à minha família, que me apoia com paz e amor. O futebol me proporcionou grandes emoções", declarou Ancelotti.

Na corrida pela honraria, Ancelotti superou nomes de peso como Lionel Scaloni (seleção argentina), Luis de la Fuente (seleção espanhola), Pep Guardiola (Manchester City) e Xabi Alonso (Bayer Leverkusen).

Aos 65 anos, o treinador italiano já havia sido finalista anteriormente, ficando em segundo lugar em 2014 e 2022, também enquanto comandava o Real Madrid. Nesta temporada, Ancelotti conduziu o time espanhol a uma campanha brilhante, conquistando a LaLiga, a Supercopa da Espanha e a Champions League, desempenho que garantiu seu reconhecimento no The Best 2024.