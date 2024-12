The Best Fifa 2024: Prêmio consagra Vini Jr como melhor do mundo; veja os vencedores por categoria

Os vencedores do prêmio The Best Football Awards da FIFA foram anunciados nesta terça-feira, 17, em uma cerimônia realizada na Aspire Academy, em Doha, no Catar. O brasileiro Vinicius Júnior confirmou as expectativas e levou o troféu de melhor jogador do mundo na última temporada. Já no futebol feminino, Aitana Bonmatí ficou com o prêmio, superando suas adversárias.

Vini Jr., atacante do Real Madrid, se tornou o primeiro brasileiro a vencer essa premiação desde 2007, quando Kaká conquistou o troféu. Com uma temporada brilhante, o jogador foi peça-chave no título da Champions League e da LaLiga pelo clube espanhol em 2023/24, destacando-se com atuações decisivas e um faro de gols incomum.

“Parece um sonho ter chegado até aqui. Eu era só uma criança jogando descalço pelas ruas de São Gonçalo, no meio de tantas dificuldades. Estar aqui hoje significa muito. Agradeço à minha família, que abriu mão dos sonhos deles para viver os meus, e também ao meu time, que me ajudou a alcançar tudo isso. Quero seguir jogando por muito tempo no Real Madrid, o maior clube do mundo. E claro, não poderia deixar de mencionar o Flamengo, que me deu tudo e acreditou em mim desde o começo”, disse Vinicius emocionado.

Além das categorias de melhor jogador e melhor jogadora, a FIFA premiou outros destaques do futebol, como o vencedor do Prêmio Puskás para o gol mais bonito, dado a Alejandro Garnacho, do Manchester United; o FIFA Fan Award, que homenageou Guilherme Gandra Mourao torcedor do Vasco, como Torcedor do ano. O italiano Carlo Ancelotti, do Reasl Madrid, foi eleito o melhor técnico do mundo, enquanto a brasileira Marta levou o prêmio que possui o próprio nome, entregue à dona do gol mais bonito no futebol feminino.

Veja todos os vencedores do The Best Fifa 2024:

- Melhor jogador do mundo: Vinicius Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira.

- Prêmio Puskás: Alejandro Garnacho, do Manchester United.

- Melhor goleira: Alyssa Naeher, do Chicago Red Stars e dos Estados Unidos.

- Melhor técnica do futebol feminino: Emma Hayes, do Chelsea e dos Estados Unidos.

- Seleção do futebol feminino: Alyssa Naeher, Lucy Bronze, Irene Paredes, Naomi Girma e Ona Battle; Horan, Guijarro, Aitana Bonmatí e Gabi Portilho; Salma Paralluelo e Graham Hansen.

- Prêmio Marta (gol mais bonito no futebol feminino): Marta, do Orlando Pride e da seleção brasileira.

- Melhor jogadora do mundo: Aitana Bonmatí, do Barcelona e da Espanha.

- Prêmio Fair Play: Thiago Maia, do Internacional, pela ajuda e resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

- Prêmio Torcedor do Ano: Guilherme Gandra Moura, torcedor símbolo do Vasco.

- Melhor goleiro: Emiliano Martínez, do Aston Villa e da Argentina.

- Seleção do futebol masculino: Emiliano Martínez, Carvajal, Rudiger, Rúben Dias e Saliba; Rodri, Kroos e Bellingham; Lamine Yamal, Haaland e Vinicius Júnior.

- Melhor técnico do futebol masculino: Carlo Ancelotti, do Real Madrid.