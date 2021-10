Ex-jogador do Atlético-MG morre aos 38 anos durante partida de futevôlei

O ex-lateral Adans João Santos Alencar, de 38 anos, morreu na tarde de domingo após sofrer uma parada cardíaca durante uma partida de futevôlei, em Blumenau, Santa Catarina, válida pelo torneio estadual da modalidade. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

Adans deixou os gramados em 2018 após defender o Windsor Arch Ka I, time asiático do Macal. No Brasil ele defendeu clubes como Atlético-MG, no início dos anos 2000, Brusque e Criciúma e rodou por outros clubes de menor poder aquisitivo.

Através de nota oficial, o Brusque se pronunciou sobre a morte do ex-jogador.

- É com pesar que recebemos a notícia do falecimento do ex-lateral Adans João Santos Alencar, que jogou em 2004 e 2005 pelo Brusque. Desejamos força e que Deus conforte o coração dos familiares e amigos!.

O Marcílio Dias, outro clube defendido pelo jogador, também postou uma nota de pesar.

- O Marcílio Dias lamenta a morte do ex-lateral-direito Adans João Santos Alencar, de 38 anos, que faleceu neste domingo de um mal súbito. Adans teve duas passagens pelo Marinheiro, em 2006, e em 2010/2011. Nossos mais sinceros sentimentos a toda a família e amigos.