Morre cachorro de Gracyanne Barbosa e Belo: 'Muito difícil'

Gracyanne Barbosa e Belo anunciaram a morte de Thor, de 8 anos. O pet é um dos cachorros da família que mais aparece no perfil no Instagram do casal, ele era bastante famoso.

Thor morreu nesta segunda-feira (18). O cão, um american bully sofreu uma parada cardíaca.

Em vídeo compartilhado pelos dois, a influencer e o cantor publicoram um vídeo com várias imagens do pet: "O THOR, nos deixou 😭😭😭😭 Estava pensando nas palavras, no que escrever, como falar, foi tudo muito rápido e doloroso para nós! É MUITO TRISTE ter que fazer um post desse, confesso que nem gostaria, não me sinto bem, nem consigo contar detalhes, mas sei o amor que vocês tinham pelo nosso 'jacalé/neném' e por isso estou postando. Está sendo muito difícil lidar com mais uma perda, para nós um filho, um amigão, um companheiro e agora uma saudade absurdaaaa! Ele teve uma parada cardiaca, a equipe veterinária tentou de tudo mas infelizmente ele se foi".

Vale lembrar que a raça american bully, recentemente, foi proibida no Reino Unido.