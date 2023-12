Gracyanne Barbosa reage a críticas sobre tamanho de parte íntima após vídeo viralizar

Gracyanne Barbosa rebateu críticas relacionadas ao tamanho de sua parte íntima após compartilhar um vídeo usando um traje mais ousado. Na noite de quinta-feira (14), logo após postar o registro em seu Instagram, a influenciadora abordou o tema em uma sessão de perguntas e respostas. Ela também falou sobre padrões de beleza e como enfrenta os comentários sobre seu corpo.

Uma seguidora questionou: "O que você acha das mulheres que ficam falando do tamanho da sua vagina?". Gracyanne respondeu de forma direta: "Para falar a verdade, fico sem entender. Para mim é tão normal, umas com mais, outras menos, e está tudo bem. Ou vão querer inventar padrão até disso agora?".

Em seguida, a esposa de Belo explicou que não se importa com os comentários negativos feitos na internet. "Se formos levar em consideração tudo o que as pessoas dizem, deixamos de ser nós mesmos! Nunca conseguiremos agradar a todos, então por que deixar de ser você e fazer as coisas que você gosta?", refletiu.

"A vida é curta e está passando rápido demais para ficar perdendo tempo com besteira. Se todos tivessem essa consciência, viveriam muito melhor e não perderiam tempo com o que não gostam. Vamos viver mais. A vida acontece agora", aconselhou.

Ao final, a musa fitness explicou por que vídeos como esse, feitos por ela, sempre se tornam virais nas redes sociais. "Porque são coisas que não vemos no dia a dia, porque sou doida", brincou. "Na verdade, me divirto demais gravando, com os comentários, repercussão, com a galera imitando", confessou ela.

Apesar da situação criada, Gracyanne afirmou que não deixará de compartilhar seus conteúdos. "Vejo algumas pessoas que levam para o lado negativo, tudo é vulgar, feio, desnecessário. Eu sinceramente não ligo. Continuarei postando aquilo que gosto. Não levem a vida tão a sério, galera!", finalizou.

A série de perguntas e respostas ocorreu depois que Gracyanne Barbosa divulgou um vídeo em seu perfil do Instagram. Na gravação, ela aparece fazendo uma posição de ioga, exibindo toda sua flexibilidade. Enquanto se diverte usando um traje azul bastante ousado, Belo aparece aplicando um produto em seu corpo.

O post também recebeu uma série de elogios de seguidores. "Maravilhosa essa mulher! Só não faço isso porque não tenho um maiô desse", brincou uma seguidora. "Linda, calorosa, sagaz e ótima influenciadora", comentou outra. "Isso que é uma mulher equilibrada", opinou uma terceira pessoa.

Desinibida e bem resolvida

Quem acompanha os perfis de Gracyanne nas redes sociais está acostumado à sinceridade e desinibição da modelo, que não se acanha nem mesmo quando o tema são assuntos íntimos. Ela já declarou em entrevista que gosta de ser enforcada na "hora H" e no dia de seu último aniversário compartilhou uma foto de lingerie em que Belo aperta seu pescoço e segura um ovo acima de sua cabeça, com a seguinte legenda: "Não sei o que amo mais, um ovo na boca ou uma enforcada no pescoço".

Em entrevista ao Pânico na Rádio, Gracyanne contou que curte sexo anal, mas Belo não. "O Belo não gosta, de vez em quando o presente acontece pra mim, mas ele não gosta. Eu já curto. Acho que o casal vai se adequando. Mas não fico chateada não. Existem brinquedinhos que resolvem", disse. E ao site Paparazzo revelou que discorda de Belo sobre sexo a três. "Tenho certeza que não vamos fazer. Belo fica bravo só de ouvir a ideia. E olha que eu já disse a ele que pode até ser com outra mulher".

Gracyanne já citou os locais públicos onde já transou com Belo. "No banheiro de um avião, na ida de uma viagem para Paris. Eu provoco", disse, também ao Paparazzo. E contou que os dois já fizeram sexo no banheiro de uma emissora: "Depois ficamos com medo de ter câmera."