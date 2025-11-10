Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Vini Jr. e Virgínia terminaram namoro? Influencer posta que está solteira e post viraliza

Após repercussão nas redes sociais, Virgínia esclarece os rumores sobre uma possível separação

Riulen Ropan
fonte

A publicação rapidamente viralizou, e os boatos sobre o fim do relacionamento se tornaram assunto nas redes. (Reprodução/instagram @virginia)

Uma simples publicação feita por Virginia Fonseca na manhã desta segunda-feira (10) foi o suficiente para deixar os seguidores em dúvida sobre o futuro do relacionamento da influenciadora com o jogador Vini Júnior.

Em um story enigmático, Virginia escreveu “mãe solteira de 3” — frase que bastou para acender os rumores de um possível término. O post viralizou em poucos minutos e movimentou as redes sociais com especulações sobre o casal. Pouco depois, a influenciadora apagou a publicação, o que aumentou ainda mais a curiosidade dos fãs.

Segundo a revista Quem, após a circulação das especulações, a assessoria de Virgínia se manifestou negando a informação e afirmando que o casal permanece junto. Ainda segundo a equipe, Virgínia é uma mulher solteira apenas no sentido civil, pois não é casada com o jogador. “Eles são namorados, não marido e mulher”, explicou a assessoria.

VEJA MAIS

image Barrada de assistir Vini Jr. jogar? Assessoria fala sobre suposta 'dívida' de Virginia com os EUA
Rumor surgiu após a influencer assumir relacionamento com o jogador de futebol, convocado para a Copa de 2026

image Vini Jr. se envolve em polêmica com melhor amiga de Virginia; saiba o que aconteceu
Alguns internautas acharam desnecessário o gesto de Vini na foto da melhor amiga da namorada. Outros defenderam o craque e não viram nada demais

image Zé Felipe faz mudança em tatuagem dedicada à Virginia
Separado desde maio deste ano, Zé decidiu alterar o desenho

A equipe da influenciadora entendeu a publicação como uma “brincadeira” que foi mal interpretada. “O povo não entendeu a piada”, afirmou a assessoria, acrescentando que o post pode ter sido inspirado em um meme no qual uma mulher pede o cartão do marido para comprar perfume “no cartão”, a fim de ajudar uma amiga recém-solteira com três filhos.

Virginia publica foto com Vini e encerra rumores

image Virginia em nova foto com Vini Junior. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Depois de todo o mal-entendido e das especulações, Virginia publicou uma foto abraçada com Vini Júnior e escreveu que estava “com muita saudade” — o que foi interpretado como uma “prova” de que o casal, que assumiu o namoro no final de outubro, continua junto.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Virginia Fonseca

vini jr.

fim do namoro
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda