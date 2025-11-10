Vini Jr. e Virgínia terminaram namoro? Influencer posta que está solteira e post viraliza

Uma simples publicação feita por Virginia Fonseca na manhã desta segunda-feira (10) foi o suficiente para deixar os seguidores em dúvida sobre o futuro do relacionamento da influenciadora com o jogador Vini Júnior.

Em um story enigmático, Virginia escreveu “mãe solteira de 3” — frase que bastou para acender os rumores de um possível término. O post viralizou em poucos minutos e movimentou as redes sociais com especulações sobre o casal. Pouco depois, a influenciadora apagou a publicação, o que aumentou ainda mais a curiosidade dos fãs.

Segundo a revista Quem, após a circulação das especulações, a assessoria de Virgínia se manifestou negando a informação e afirmando que o casal permanece junto. Ainda segundo a equipe, Virgínia é uma mulher solteira apenas no sentido civil, pois não é casada com o jogador. “Eles são namorados, não marido e mulher”, explicou a assessoria.

A equipe da influenciadora entendeu a publicação como uma “brincadeira” que foi mal interpretada. “O povo não entendeu a piada”, afirmou a assessoria, acrescentando que o post pode ter sido inspirado em um meme no qual uma mulher pede o cartão do marido para comprar perfume “no cartão”, a fim de ajudar uma amiga recém-solteira com três filhos.

Virginia publica foto com Vini e encerra rumores

Virginia em nova foto com Vini Junior. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Depois de todo o mal-entendido e das especulações, Virginia publicou uma foto abraçada com Vini Júnior e escreveu que estava “com muita saudade” — o que foi interpretado como uma “prova” de que o casal, que assumiu o namoro no final de outubro, continua junto.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)