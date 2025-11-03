Barrada de assistir Vini Jr. jogar? Assessoria fala sobre suposta 'dívida' de Virginia com os EUA

A influenciadora Virginia Fonseca se tornou um dos assuntos mais comentados nesta segunda-feira (3) após a divulgação de que ela teria pendências com o governo dos Estados Unidos. A informação foi publicada pelo colunista Léo Dias, que afirmou que a empresária estaria evitando viagens ao país para não ser autuada por uma suposta dívida fiscal.

Em nota enviada à revista Quem, a assessoria de imprensa de Virginia negou a existência de qualquer irregularidade. “Virginia não tem nenhuma pendência com o fisco americano. Sua situação está totalmente regular”, declararam.

O assunto ganhou repercussão após a confirmação do relacionamento entre Virginia e o jogador Vini Jr., que foi convocado para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O torneio será sediado nos Estados Unidos, Canadá e México, o que levantou especulações sobre a possibilidade de a influenciadora acompanhar o atleta durante o evento.

Virginia nasceu nos Estados Unidos e tem dupla cidadania, o que a torna sujeita às regras tributárias americanas. A legislação do país prevê que cidadãos norte-americanos devem declarar impostos independentemente de onde residam, o que motivou a especulação sobre eventuais pendências fiscais.