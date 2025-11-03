Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Barrada de assistir Vini Jr. jogar? Assessoria fala sobre suposta 'dívida' de Virginia com os EUA

Rumor surgiu após a influencer assumir relacionamento com o jogador de futebol, convocado para a Copa de 2026

O Liberal
fonte

Virginia Fonseca explica situação fiscal nos Estados Unidos após boatos (Reprodução/ Instagram)

A influenciadora Virginia Fonseca se tornou um dos assuntos mais comentados nesta segunda-feira (3) após a divulgação de que ela teria pendências com o governo dos Estados Unidos. A informação foi publicada pelo colunista Léo Dias, que afirmou que a empresária estaria evitando viagens ao país para não ser autuada por uma suposta dívida fiscal.

VEJA MAIS

image Vini Jr. se envolve em polêmica com melhor amiga de Virginia; saiba o que aconteceu
Alguns internautas acharam desnecessário o gesto de Vini na foto da melhor amiga da namorada. Outros defenderam o craque e não viram nada demais

image Descubra quanto custam as joias luxuosas que Vini Jr. deu a Virginia Fonseca no pedido de namoro
O craque do Real Madrid surpreendeu a influenciadora com peças exclusivas da Tiffany & Co. em ouro rosé e diamantes.

[[(standard.Article) Web reage a namoro de Virginia e Vini Jr. e de Zé Felipe e Ana Castela]]

Em nota enviada à revista Quem, a assessoria de imprensa de Virginia negou a existência de qualquer irregularidade. “Virginia não tem nenhuma pendência com o fisco americano. Sua situação está totalmente regular”, declararam.

O assunto ganhou repercussão após a confirmação do relacionamento entre Virginia e o jogador Vini Jr., que foi convocado para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O torneio será sediado nos Estados Unidos, Canadá e México, o que levantou especulações sobre a possibilidade de a influenciadora acompanhar o atleta durante o evento.

Virginia nasceu nos Estados Unidos e tem dupla cidadania, o que a torna sujeita às regras tributárias americanas. A legislação do país prevê que cidadãos norte-americanos devem declarar impostos independentemente de onde residam, o que motivou a especulação sobre eventuais pendências fiscais. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

virginia fonseca

affair de vini jr.

cultura

celebridades

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ENTENDA

Barrada de assistir Vini Jr. jogar? Assessoria fala sobre suposta 'dívida' de Virginia com os EUA

Rumor surgiu após a influencer assumir relacionamento com o jogador de futebol, convocado para a Copa de 2026

03.11.25 22h43

CELEBRIDADES

Príncipe William visita pontos turísticos do Rio e joga futevôlei em Copacabana

Herdeiro do trono britânico visitou pontos turísticos do Rio de Janeiro e segue para Belém, onde representará o rei Charles III na COP30

03.11.25 21h15

'AVENTURA PARAENSE'

Hugo Gloss abre álbum de fotos nas redes sociais para se despedir de Belém após o Global Citizen

O comunicador compartilhou momentos em que experimentou pratos típicos, passeou pelas ilhas e curtiu festa de aparelhagem

03.11.25 19h11

ROMANTISMO

Exalta celebra nova fase com o lançamento de 'Dona do Prazer'

Grupo celebra 43 anos de uma história

03.11.25 13h19

MAIS LIDAS EM CULTURA

Veja!

Saiba quais são as 7 novelas turcas mais populares entre os brasileiros

Presentes em quase todos os catálogos de streamings nacionais, algumas dessas produções se destacaram até entre os fãs desta categoria

29.01.25 16h00

cop 30 em belém

Estadão: Helder: operação no Rio ajuda na segurança do Pará e GLO não tem relação com episódio

O Pará começa a receber, esta semana, líderes do mundo inteiro para eventos da COP-30 e precisa do reforço na segurança

03.11.25 22h43

ENTENDA

Barrada de assistir Vini Jr. jogar? Assessoria fala sobre suposta 'dívida' de Virginia com os EUA

Rumor surgiu após a influencer assumir relacionamento com o jogador de futebol, convocado para a Copa de 2026

03.11.25 22h43

polêmica

PL do streaming: Proposta na Câmara gera potenciais distorções de mercado, diz associação

A proposta estabelece que o catálogo de títulos dos serviços de streaming compreenda uma cota de títulos de produtoras brasileiras

03.11.25 16h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda