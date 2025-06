Livro 'Amor nos Tempos da Revolta', de Karol Souza, mostra as faces da luta pela liberdade

O amor é um canto de liberdade, é uma escolha do ser em relação a outro ser e a outros seres, em um contexto histórico que não mais se repetirá. Por isso, o livro “Amor nos Tempos da Revolta”, da paraense Karol Souza, 39 anos, é um convite para o leitor mergulhar na história de um casal que se conhece em situação que diz muito à realidade de quem nasceu e vive na Amazônia: o Movimento da Cabanagem. Essa revolta eclodiu na então Província do Grão-Pará em 1835 e persistiu até 1840. Em2025, a Cabanagem completa 190 anos de história.

Grande parte dos cidadãos no solo paraense rebelaram-se contra a fome e a miséria, ao controle dos colonizadores portugueses e ao isolamento político diante do governo brasileiro centralizador. Até chegar a esse contexto de “Amor nos Tempos da Revolta”, a construção do livro começa com o fato de que a administradora Karol Souza lançou o primeiro trabalho dela em 2021. No caso, o “O Livro de Débora”. Trata-se de um romance policial, fruto da leitura de autores diversos por parte da autora.

Ocorre que, após o lançamento desse livro de estreia, Karol continuou a ser uma leitora atenta, curiosa, sem nunca deixar de escrever. Então, “Amor nos Tempos da Revolta” foi se consolidando gradativamente dentro e fora da autora, e, ela partiu para a confecção de um romance histórico.

“Eu iniciei minha carreira na escrita lá por meados de 2017, no mundo das fanfics e depois resolvi levar a sério. Tive meu primeiro livro lançado em 2021, ‘O Livro de Débora’, atualmente na editora Minimalismos”, conta Karol. Ela revela que, na sua trajetória como leitora, começou lendo os escritores clássicos, e o destaque fica por conta do “nobre Machado de Assis”, como pontua. Machado de Assis é uma referência inconteste para gerações de escritores e leitores. Basta que possa conferir “Dom Casmurro”, “Memórias Póstumas de Brás Cubas’, “O Alienista” e “A Mão e a Luva”.

“Depois, passei a curtir mais o estilo de Rubem Fonseca”. Este é um autor obrigatório para quem não dispensa uma boa leitura, porque suas obras, ambientadas na temática do crime, denunciam a violência, problemas sociais e o vazio existencial. Entre outros títulos de Rubem, destacam-se “A Grande Arte”, Lúcia McCartney”, “Agosto”, “Feliz Ano Novo” e “Bufo & Spallanzani”.

Cabanagem

A partir de leituras variadas, Karol Souza chegou ao segundo livro. “ ‘Amor nos Tempos da Revolta' é um romance histórico sobre paixão, coragem e a força de um amor puro em uma época difícil. Ambientado no norte do Brasil de 1835, a história de amor impossível traz como fundo a maior revolta popular do período da Regência, A Cabanagem”, diz essa autora.

O livro traz a “história de amor entre uma sinhá e um jovem escravizado e o pano por trás desse drama é nada mais nada menos do que os conflitos da Cabanagem (1835)”. De acordo com a sinopse do livro, Tonica, jovem sinhá de alma inquieta, filha de um senhor de engenho, luta para fugir ao destino imposto a muitas mulheres de sua época, qual seja, o de casar com alguém a quem não se ama.

No cenário de conflitos na Província, Tonica se apaixona por Sebastião, um escravo leal de seu pai. Então, o casal que ousou amar em tempos de revolta é obrigado a enfrentar escolhas impossíveis.

“Como escritora nortista, eu sentia falta de um livro nesse formato. Em ‘Amor nos Tempos da Revolta’, a pessoa aprende mais sobre o Movimento da Cabanagem e também se entretém com o romance. Na história, temos personagens fictícios e também pessoas que realmente existiram como os irmãos Vinagre, Félix Malcher, Eduardo Angelim e tantos outros que fizeram parte desse capítulo tão marcante na nossa história”, pontua Karol.

A autora fez pesquisas acerca do Movimento e contou com o auxílio do historiador Michel Pinho, que atuou como consultor no livro. “Eu diria que o que eu mais gosto naquele período foi o quanto as pessoas de classes sociais e cores se uniram no mesmo objetivo; no fundo, todo mundo queria liberdade, inclusive, os escravizados, que nesta história possuem uma especial atenção, já que um dos meus protagonistas é justamente um homem escravizado que busca ganhar sua liberdade lutando ao lado dos revoltosos”, arremata Karol.

O livro “Amor nos Tempos da Revolta” foi lançado com patrocínio da Lei Paulo Gustavo (edital de 2024). A obra está disponível nas plataformas tradicionais, como a Amazon, no site da Uiclap (versão física) e também em áudio livro no Google Livros.